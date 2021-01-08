"Близько місяця тому керівництво Колоса поцікавилося, погодився б я на перехід Максименка в зарубіжну команду. Беручи до уваги, що Максименко вірою і правдою прослужив Колосу чотири роки і те, що це може бути його останній шанс пограти за кордоном, я відповів згодою. Тим більше, що Максим був пов'язаний із Колосом контрактом, наш клуб отримає компенсацію за його перехід.

Захисник Колоса підписав контракт з грецьким клубом, – ЗМІ

Я не володію інформацією, коли селекціонери Лариси звернули увагу на Mаксименка, до того ж він не брав участі в поєдинках Ліги Європи з Арісом і Рієкою. Однак, дебют Колоса на міжнародній арені, переконаний, привернув до нього увагу, зарубіжні скаути почали стежити за нашими гравцями і в чемпіонаті УПЛ.

Думаю, коли Максименко в заключному турі першої частини сезону впевнено зіграв із Динамо, то зацікавлена ​​в його послугах Лариса форсувала переговорний процес. Я радий за Mаксима і сподіваюся, що він буде помітним і в грецькому елітному дивізіоні", – розповів Костишин у коментарі meta-ratings.

У поточному сезоні Максименко провів за Колос 8 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює захисника у 400 тисяч євро.

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