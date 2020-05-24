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Защитник Динамо развлекался с дочкой Суркиса в супермаркете – девушка опубликовала фотографии

06:30 48 Читати українською
Защитник Динамо развлекался с дочкой Суркиса в супермаркете – девушка опубликовала фотографии
Яна Суркис / Фото из соцсетей

Яна, младшая дочь Игоря Суркиса, провела свободное время с игроком Динамо U-19 Кристианом Биловаром.

Талант киевского клуба вместе с 17-летней девушкой устроили совместную закупку продуктов в супермаркете.

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Яна в Instagram выложила несколько забавных фотографий. Дочь Суркиса решила покататься на тележке, а водителем импровизированного транспорта был Биловар.

Добавим, что 19-летний защитник не сыграл ни одного матча за основную команду Динамо, однако в U-19 он является одним из ведущих исполнителей.

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Теги
Игорь Суркис Динамо U-19 Динамо U-19 Кристиан Биловар Кристиан Биловар Динамо Киев Динамо Киев
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