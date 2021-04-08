Захисник Динамо Алан Ауссі отримав пропозицію виступати за збірну Сирії, повідомляє Sport Arena. Тамтешня Федерація футболу вже контактувала з представниками 19-річного гравця та УАФ.

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Ауссі народився в Україні, його батько – сирієць, а мати – українка. Захисник виховувався у академії Шахтаря, звідки перебрався до Динамо у 2018 році. Кияни віддавали захисника в оренду ліберецькому Словану та Торпедо БелАЗ, за який він зараз і виступає. У складі "трактористів" провів 12 матчів та виграв бронзові медалі чемпіонату Білорусі.

Додамо, що Ауссі був капітаном збірної України U-17, а також викликався до збірної U-19, за яку зіграв 2 матчі.

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