Украина рискует потерять еще одного перспективного игрока с иностранными корнями.

Защитник Динамо Алан Аусси получил предложение выступать за сборную Сирии, сообщает Sport Arena. Тамошняя Федерация футбола уже контактировала с представителями 19-летнего игрока и УАФ.

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Аусси родился в Украине, его отец – сириец, а мать – украинка. Защитник воспитывался в академии Шахтера, откуда перебрался в Динамо в 2018 году. Киевляне отдавали защитника в аренду либерецкому Словану и Торпедо БелАЗ, за который он сейчас и выступает. В составе "трактористов" провел 12 матчей и выиграл бронзовые медали чемпионата Беларуси.

Добавим, что Аусси был капитаном сборной Украины U-17, а также вызывался в сборную U-19, за которую сыграл 2 матча.

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