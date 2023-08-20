"Біло-червоно-чорні" продовжують підписувати талановиту, але вже досвідчену молодь. Черговим новачком Кривбаса став Денис Кузик.

Захисник Динамо Денис Кузик продовжить кар'єру в Кривбасі, повідомляє прес-служба криворіжців.

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20-річний оборонець у статусі вільного агента підписав з командою Юрія Вернидуба контракт терміном на 3 роки. У новому клубі він виступатиме під номером 18.

Нагадаємо, Кузик – вихованець Динамо. Виступав в оренді за Чорноморець, Колос та Львів. Минулого сезону провів за "містян" в УПЛ 17 матчів, в яких віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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