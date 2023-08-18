Динамо підписало хавбека Миная – рокіровка братів, батько яких був президентом клубу
Київський клуб оформив черговий трансфер. Новачком "біло-синіх" став Віталій Михайлів.
Півзахисник Миная Віталій Михайлів продовжить кар'єру в Динамо, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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"Біло-сині" внесли його в заявку на чемпіонат України по списку Б. До слова, 17-річний хавбек вже провів три матчі за Динамо U-19 у молодіжній першості. Про терміни та умови переходу не повідомляється, однак Тransfermarkt зазначає, що Віталій приєднався до київської команди у статусі вільного агента.
Нагадаємо, Михайлів – вихованець Львова. За головну команду "містян" дебютував 11 вересня 2022 року саме проти Динамо (загалом провів в УПЛ 12 матчів). У липні 2023-го перейшов у Минай, однак надовго там не затримався. Тransfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.
Цікаво, що його батько – Роман Михайлів – свого часу був президентом і віце-президентом Львова, а рідний брат – Роман – у липні цього року покинув Динамо U-19 і приєднався до Руха.
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