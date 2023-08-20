"Бело-красно-черные" продолжают подписывать талантливую, но уже опытную молодежь. Очередным новичком Кривбасса стал Денис Кузык.

Защитник Динамо Денис Кузык продолжит карьеру в Кривбассе, сообщает пресс-служба криворожан.

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20-летний оборонец в статусе свободного агента подписал с командой Юрия Вернидуба контракт сроком на 3 года. В новом клубе он будет выступать под номером 18.

Напомним, Кузык – воспитанник Динамо. Выступал в аренде за Черноморец, Колос и Львов. В прошлом сезоне провел за "горожан" в УПЛ 17 матчей, в которых отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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