У четвер відбулись перші матчі за вихід в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій, перші стикові матчі за вихід в 1/8 фіналу

Аякс – Буде-Глімт – 2:2

Голи: ван ден Бомен, 90+1 (п.), Бергейс, 90+7 – Грьонбек, 17, 64

Вилучення: Бьортуфт, 90 (Буде-Глімт, червона картка)

Бетіс – Динамо Загреб – 0:1

Гол: Петковіч, 76 (п.)

Маккабі Хайфа – Гент – 1:0

Гол: П'єрро, 65

Серветт – Лудогорець – 0:0

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Аякс попри значну перевагу ледь не програв на своєму полі норвезькому Буде-Глімту. Нідерландці стали третіми у групі з Марселем та Брайтоном у Лізі Європи, а норвежці пропустили вперед лише Брюгге у Лізі конференцій. Грьонбек забив по голу у кожному з таймів і поставив перед Джоном ван'т Схіпом надсерйозне питання – що придумати, аби за тиждень взяти реванш у гостях у непоступливого суперника. Наставнику Аякса трохи полегшив життя Бьортуфт, який привіз у свої ворота пенальті і заробив вилучення на останній хвилині. Однак у доданий час господарі зуміли врятувати нічию, вкравши у Буде-Глімт перемогу.

Бетіс в Іспанії сенсаційно програв загребському Динамо. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий з пенальті в середині другого тайму. Цікаво, що головним рефері у цьому матчі був українець Микола Балакін.

Маккабі здобув непросту перемогу над Генком. Бельгійці значно переважали суперника у всіх компонентах гри, але фортуна посміхнулась саме ізраїльтянам. До слова, за хвилину до взяття воріт арбітр скасував перший гол Маккабі через положення поза грою.

У ще одному матчі Серветт і Лудогорець розійшлись миром, розписавши безгольову нічию.

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