"Захищаємося, як шкільна команда". Баварія втратила конкурента, а французький монстр відлякує Зідана

РБ Лейпциг завершує сезон без претензій на срібну салатницю – команда Юліана Нагельсманна вийшла з карантину в посередній формі. Що сталось з "биками" – в нашому матеріалі.

Лейпциг зустрів Різдво на чолі Бундесліги, провівши потужне перше коло. Перед виходом з карантину ми в пошуках інтриги відзначали, що в "биків" залишилися шанси на чемпіонство. Головним козирем був фантастично легкий календар.

Через три тижні РБ програє Баварії 11 очок, вже навіть не претендує на титул і може втратити місце в Лізі чемпіонів. Критичними стали три домашні нічиї з Фрайбургом (1:1), Гертою (2:2) та Падерборном (1:1). Все могло завершитися ще гірше – Герта заслужила виграти на Ред Булл Арені, а Фрайбург втратив переможний гол через мікроскопічний офсайд.

Мусимо прояснити, що ж трапилося з командою Юліана Нагельсманна. Виділимо декілька проблем.

Оборона на стандартах

Всі 4 голи у звітних матчах Лейпциг пропустив зі стандартів. Пенальті Пйонтека винесемо за дужки – три інші м'ячі у ворота Гулачі прилетіли після кутових. Це вже неприємна посткарантинна тенденція. Взимку ми говорили, що в команди є простір для прогресу на стандартах біля власних воріт. Тепер за помилки почали карати.

Головний тренер після зустрічі з Гертою визнав проблему: "Ми захищаємося на кутових, як шкільна команда. Просто нічого не робимо – стоїмо та чекаємо, поки суперник проб'є". Пасивність його підопічних чітко простежується – вони скидаються на розставлені манекени. Реакція запізніла, раз у раз втрачені позиції.

Створення моментів і реалізація

Труднощі зі стандартами, як і гра в обороні загалом, не є чимось критичним для "биків". Все можна було б перекрити на іншому кінці поля. За підсумками першого кола Лейпциг мав статус найрезультативнішої команди сезону в топ-чемпіонатах, забиваючи в середньому 2,8 гола. Після Різдва ситуація помітно погіршилася – 2,1 гола за матч Бундесліги.

"До гри з Майнцем ми реалізовували в другому колі лише 21% шансів, а в першому колі забивали 56% моментів", – сумно констатує Нагельсманн. Слабка реалізація найяскравіше проявилася в поєдинку з Фрайбургом: 22 удари, 4 "великі шанси", а на виході один гол і купа змарнованих нагод. Інший приклад – гра проти Падерборна, де один Вернер мав забивати щонайменше 3 м'ячі.

Водночас не можна ігнорувати, що Лейпциг менше створює. До зимової паузи – 2,6 xG на тур, а після – 2 xG в середньому за гру. У матчі з Гертою саксонці не напрацювали бодай на один гол, не створили жодного стовідсоткового шансу. Вернер ні разу не вдарив по воротах, хоча й старався бути корисним у підіграванні.

Ліверпуль підвів Клоппа, а Челсі вихопив скарб – трансферна сага Вернера дарує сенсаційну розв'язку

Нестабільність

Лейпциг грає нерівномірно, чергуючи розкішні перфоманси зі слабкими. Проти суперників з порушеною структурою (Майнц, Шальке, Кельн) команда продукує тонну гостроти, а проти організованої оборони (Фрайбург, Герта, Вольфсбург) виникають проблеми.

Нестабільність пояснюється дуже просто – наймолодший склад і наймолодший тренер у Бундеслізі. Лейпцигу важко здобувати перемоги на класі, грамотно розділяти сили та робити результат малою кров'ю.

"Ми лише розвиваємося в цьому плані. Нам часто бракує стабільності. Баварія проводить далеко не найкращу гру з Уніоном, але з кількох моментів витискає перемогу 2:0. Ми того ж тижня створили не менше шансів проти Фрайбурга, однак не виграли", – адекватно мислить Нагельсманн.

Рішення Юліана також не сприяють стабільності. Постійна ротація, постійна зміна позицій, постійна зміна схем. І все це навіть під час матчів. Не порівняти з Баварією та Борусією Д, де значно менше перестановок. Втім, у цьому є свої плюси. Тренер перебуває в пошуку оптимальних рішень і зазвичай знаходить їх – у РБ досі найменше поразок у Бундеслізі.

Форма зірок

В першу чергу потрібно говорити про Дайо Упамекано, якому карантин явно зашкодив. До пандемії він виглядав розкішно – французу приписували інтерес від Реала та Зідана персонально, ми включили його в символічну збірну сезону. Перфоманси проти Баварії та Тоттенхема були монструозними.

Однак зараз 21-річний Дайо відчутно здав. Багато позиційних помилок (Герта забивала перший гол з-під нього – Упа не поворухнувся; перший м'яч Кельна теж на його совісті), багато помилок у передачах. "Він далекий від тієї форми, яку мав до пандемії", – каже Нагельсманн. Ідіотське вилучення в першому таймі проти Падерборна довершило картину.

Недалеко втекли й інші центрбеки. Клостерманн привозить голи, Хальстенберг залишає команду в меншості на пів години, Орбан вийшов на 5 хвилин проти Падерборна та створив паніку в обороні, не вражає Мукієле. Головний тренер пов'язує дитячі помилки ("ми дуже часто втрачаємо м'яч, коли суперник не пресингує") з відсутністю належної комунікації на полі. Він вимагає, щоб гравці безперервно підказували партнерам.

Потрібно враховувати труднощі з хавбеками. У лідера команди Забітцера пошкодження, Кампль не встиг класно повернутися після травми, як знову потрапив у лазарет, Лаймер і Адамс кочують між центром поля, правим флангом і лавою запасних, а Айдара, Лукман і Вольф поки що не відповідають рівню команди.

*****

Описані вище проблеми не катастрофічні. Вони лише пояснюють, чому Лейпциг випав з боротьби за чемпіонство, до якого й так не був готовий. При цьому команда залишається сильною, гнучкою, тактично грамотною та дуже цікавою в плані втілення тренерських ідей. Не варто забувати, що Нагельсманн тільки перший рік працює з РБ, а сезон проходить на фоні великої кількості травм.

Наставник не раз наголошував, що головне завдання – потрапити в топ-4. "Бики" повинні з цим впоратися, маючи 3 очки гандикапу перед Гладбахом і Леверкузеном. А ще Лейпциг вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів, яку можуть дограти в експрес-форматі. Є шанси прогриміти – 32-річний Нагельсманн чудово вміє протидіяти топ-клубам в конкретних матчах. У цьому сезоні він так і не програв жодного поєдинку прямим конкурентам.

Скейт, листування з Гвардіолою, відмова Реалу. Чим живе Юліан Нагельсманн – найперспективніший тренер Європи