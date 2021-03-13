Заха став першим гравцем АПЛ, який відмовився ставати на коліно в рамках акції BLM
Вінгер Крістал Пелас Вілфрід Заха проігнорував вже звичну процедуру перед поєдинком 28 туру АПЛ проти Вест Бромвіча.
Гравці обох команд стали на коліно перед стартовим свистком, але Заха залишився на прямих ногах. Це перший випадок в АПЛ, хоча раніше низка команд Чемпіоншипу вже відмовилися від акції.
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"Моє рішення стало загальновідомим кілька тижнів тому. Немає правильного чи неправильного рішення, але особисто я відчуваю, що стояти на колінах стало частиною передматчевої рутини, і наразі це вже не має ніякого значення. Деякі з нас, як і раніше, зазнають жорстокого поводження. Я вважаю, що ми, як суспільство, повинні заохочувати кращу освіту в школах, а компанії, що працюють в соціальних мережах, повинні вжити більш рішучі заходи проти людей, які ображають інших в Інтернеті. Це стосується не тільки футболістів. Я буду стояти прямо і надалі", – наводить слова Заха Goal.
Нагадаємо, гравці АПЛ стоять на колінах з червня минулого року на підтримку антирасистської акції "Black Lives Matter" (Життя чорних мають значення).
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