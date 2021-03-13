Гравці обох команд стали на коліно перед стартовим свистком, але Заха залишився на прямих ногах. Це перший випадок в АПЛ, хоча раніше низка команд Чемпіоншипу вже відмовилися від акції.

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"Моє рішення стало загальновідомим кілька тижнів тому. Немає правильного чи неправильного рішення, але особисто я відчуваю, що стояти на колінах стало частиною передматчевої рутини, і наразі це вже не має ніякого значення. Деякі з нас, як і раніше, зазнають жорстокого поводження. Я вважаю, що ми, як суспільство, повинні заохочувати кращу освіту в школах, а компанії, що працюють в соціальних мережах, повинні вжити більш рішучі заходи проти людей, які ображають інших в Інтернеті. Це стосується не тільки футболістів. Я буду стояти прямо і надалі", – наводить слова Заха Goal.

Нагадаємо, гравці АПЛ стоять на колінах з червня минулого року на підтримку антирасистської акції "Black Lives Matter" (Життя чорних мають значення).

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