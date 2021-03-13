Игроки обеих команд стали на колено перед стартовым свистком, но Заха остался на прямых ногах. Это первый случай в АПЛ, хотя ряд команд Чемпионшипа уже отказались от акции.

"Иди на**й, обезьяна": Виллиан стал жертвой расизма в соцсетях

"Мое решение стало общеизвестным несколько недель назад. Нет правильного или неправильного решения, но лично я чувствую, что стоять на коленях стало частью предматчевой рутины, и теперь это уже не имеет никакого значения. Некоторые из нас, как и раньше, подвергаются жестокому обращению. Я считаю, что мы, как общество, должны поощрять лучшее образование в школах, а компании, работающие в социальных сетях, должны принять более решительные меры против людей, оскорбляющих других в Интернете. Это касается не только футболистов. Я буду стоять прямо и в дальнейшем", – приводит слова Заха Goal.

Напомним, игроки АПЛ стоят на коленях с июня прошлого года в поддержку антирасистской акции "Black Lives Matter" (Жизни черных имеют значения).

Традиція, олігархи та народне визнання: чому неонацизм на українських стадіонах залишиться непереможним?