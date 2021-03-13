Заха стал первым игроком АПЛ, который отказался становиться на колено в рамках акции BLM
Вингер Кристал Пэлас Вилфрид Заха проигнорировал уже привычную процедуру перед поединком 28 тура АПЛ против Вест Бромвича.
Игроки обеих команд стали на колено перед стартовым свистком, но Заха остался на прямых ногах. Это первый случай в АПЛ, хотя ряд команд Чемпионшипа уже отказались от акции.
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"Мое решение стало общеизвестным несколько недель назад. Нет правильного или неправильного решения, но лично я чувствую, что стоять на коленях стало частью предматчевой рутины, и теперь это уже не имеет никакого значения. Некоторые из нас, как и раньше, подвергаются жестокому обращению. Я считаю, что мы, как общество, должны поощрять лучшее образование в школах, а компании, работающие в социальных сетях, должны принять более решительные меры против людей, оскорбляющих других в Интернете. Это касается не только футболистов. Я буду стоять прямо и в дальнейшем", – приводит слова Заха Goal.
Напомним, игроки АПЛ стоят на коленях с июня прошлого года в поддержку антирасистской акции "Black Lives Matter" (Жизни черных имеют значения).
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