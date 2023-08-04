Загинув фанат Динамо, який захищав Україну від російських окупантів – він був на "нулі" під Бахмутом
08:00 - Читать на русском
Чергова сумна звістка надійшла з фронту.
Динамо на своєму офіційному сайті повідомило про смерть фаната "біло-синіх" Олександра Товстенка.
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Зазначається, що Олександр служив у 118-й механізованій бригаді ЗСУ, перебував на "нулі" у Бахмуті, але разом з побратимами був виведений звідти.
Воїна не стало 27 липня під час штурму позицій окупантів на схід від села Роботине, що в Запорізькій області.
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