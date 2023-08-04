Динамо на своєму офіційному сайті повідомило про смерть фаната "біло-синіх" Олександра Товстенка.

Екс-футзалістка збірної України загинула на війні з Росією

Зазначається, що Олександр служив у 118-й механізованій бригаді ЗСУ, перебував на "нулі" у Бахмуті, але разом з побратимами був виведений звідти.

Воїна не стало 27 липня під час штурму позицій окупантів на схід від села Роботине, що в Запорізькій області.

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