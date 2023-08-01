Екс-футзалістка збірної України загинула на війні з Росією
10:42 - Читать на русском
Чергова непоправна втрата спіткала українську футбольну громадськість.
На війні з Росією загинула колишня футзалістка збірної України Елеонора Мальцева, повідомляє Women's sport UA.
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Їй було лише 34 роки. В Елеонори залишився син Тимофій.
Нагадаємо, на професіональному рівні Мальцева виступала за десятиразового чемпіонату України Біличанку-НПУ на позиції захисника.
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