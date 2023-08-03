Перший матч проти Діли дався ворсклянам непросто. Грузини протягом години гри виглядали активніше, краще працюючи на м'ячі й відкривши рахунок, однак потім команда "підсіла". Полтавці перебудувалися й вирвали перемогу в компенсований час, але виїзна зустріч обіцяла бути ще важчою.

Віктор Скрипник не став змінювати стартовий склад, хоча очікувалась мінімум одна перестановка. Лівий фулбек Бацула відновився від пошкодження й тренувався у загальній групі – а він має третій в УПЛ показник очікуваної гостроти з гри. Втім, Андрій залишився у запасі, знову поступившись місцем Круському.

Через травму Феліпе Родрігеса на 36-й хвилині його таки кинули в бій. Причому на позицію правого вінгера.

Перший тайм – катастрофа. Діла домінувала, тактика Скрипника допомагала грузинам

Діла розпочала зустріч з надзвичайно інтенсивного тиску при грі без м'яча. Часто господарі виконували лонгболи в надії на відскок, за який вкрай агресивно чіплялись – А Ворскла під пресингом Ворскла губилась, програючи більшість єдиноборств та підбирань.

Забираючи м'яч свій під контроль, грузини розкатували швидкі атаки в 2-3 передачі. Особливо господарі любили перевіряти фланги "зелено-білих", запускаючи діагоналі за спину фулбекам. Вінгери створювали ширину, а крайні захисники відкривались у напівфлангах – особливо це працювало зліва.

Ворскла ж взагалі не пресингувала. Підопічні Віктора Скрипника систематично залишали вільним суперника з м'ячем – як правило, при такій тактиці команди зосереджуються на контролі ліній передач, однак "зелено-білі" просто грали 1-в-1 по всьому полю. За будь-якої ситуації.

Ефективність такої системи була жахливою. Вона лишень допомагала Ділі, адже гра стала більш залежною від індивідуальних дуелей. Пердута й Крупський постійно не встигали – туди господарі й намагалися тиснути.

Здавалося, що такий високий темп господарі не витримають. Після стартових 15 хвилин гра дійсно трішки заспокоїлась, але ненадовго. При цьому в тактичному плані нічого не змінилось. На жаль, із середини першого тайму Діла знову набрала темп, не збавляючи його до самої перерви.

Діла мала фантастичні нагоди для взяття воріт

Моментів у Діли виникало дуже мало, однак це компенсовувалось їхньою вбивчістю. Чого лише коштує епізод на 22-й хвилині, коли простенька діагональ за спину Пердуті призвела до ось такої ситуації:

Неймовірно, але до гола справа не дійшла. Українець Ковталюк не зміг обробити пас від Гейла, зашпортався й втратив м'яч.

На 33-й же хвилині Гейл знову відкрився зліва, прийняв пас і з місця втік від Скляря з Пердутою. Вінгер завершив момент прострілом вздовж лінії воротарського – Ковталюк же знову увірвався й знову не зміг пробити.

Зрештою, у третьому вбивчому моменті нас не пробачили. Діла відкрила рахунок на 44-й хвилині. Гол став квінтесенцією футболу в першому таймі.

Спочатку був лонгбол на лінію штрафного. Туди прибіг Ісенко, вибивши м'яч кулаками, а господарі виграли підбирання. Алеф Сантос легко перекинув голкіпера й влучив у поперечку, а на добиванні опинився Порулава. Хавбек прибіг з лівого флангу й вколотив м'яч у сітку – 1:0.

Ісенко нервував, в той час як атака Ворскли не подавала ознак життя

Вже по скріншотах та опису моментів помітно, що з Ісенком було не все в порядку. Це не омана зору. Павло на виходах діяв дуже нервово, а також слабко працював ногами. "Зелено-білі" регулярно втрачали м'яч вже після введення у гру. Все це додавало нервозності польовим футболістам – під кінець тайму вони часто не могли обробити простий пас.

Підопічні Віктора Скрипника рідко переходили центр поля, вперше зробивши це аж на 9-й хвилині, а володіння м'ячем трималось на рівні 27%. Що найбільш прикро, Ворскла до перерви не створила жодного моменту. Пригадується тільки удар Чеснакова метрів з 30-ти у компенсований час – вийшло занадто високо.

Другий тайм – гойдалки. Бацула підтвердив статус найнебезпечнішого футболіста Ворскли

На початку другого тайму Ворскла явно додала в боротьбі й пресингу. Такої ж свободи, як до перерви, гравці грузинів на м'ячі вже не отримували. Це одразу ж позначилось на характері матчу – по перерві збільшилась кількість перехідних фаз і контратак.

У такій грі круто проявив себе Бацула, який допоміг створити перший момент "зелено-білих". Після вкидання з ауту Андрій виграв відскок і увірвався на правий край штрафного, швидко скинувши м'яч Степанюку. Руслан же відкинув сферу на 11 метрів під удар Кане – втім, Ібрагім пробив повз ворота!

Діла огризнулася швидкою атакою з прострілом на Ковталюка. Миколу залишили самотнім на лінії воротарського, однак Ісенко встиг перехопити крос. Ворскла відповіла хорошим закидання на Кане у штрафний, але він не зміг віддати хороший пас у завершенні.

Бацула на 65-й ледь не перетворився в антигероя, вибивши м'яч у Гоміса на правому краю власного штрафного. Сфера зрізалась у напрямі наших воріт, але Ісенко у шпагаті парирував. А потім стався вельми суперечливий епізод: на 69-й хвилині Кане хитнув захисника у штрафному й впав, побачивши перед собою жовту за симуляцію – от тільки повтори показували, що міг бути контакт.

На жаль, VAR на матчі не використовувався, а ще через дві хвилини Діла святкувала друге взяття воріт.

Вийшло доволі красиво. Порулава з глибини віддав шикарний розрізний пас за спину Чеснакову, а Ковталюк випередив Володимира й увірвався у штрафний. Ісенко вийшов назустріч, однак Микола оббіг Павла й забив у порожні – 2:0! Здавалося, що це кінець.

Втім, вже на 74-й хвилині Ворскла забила у відповідь! І тут спрацювала заміна Скрипника. Ще на 56-й він перевів Бацулу на лівий фланг, а замість Крупського випустив "десятку" – Нестеренка. Саме ця перестановка й організували рятівний гол.

Бацула прийняв діагональ, переграв захисника і віддав передачу на лінію штрафного. Нестеренко зачепитись за м'яч не зумів, але поставив корпус і зміг пропустити його за спину – Степанюк же підхопив сферу й реалізував вихід сам на сам. 2:1. Рахунок за сумою двох матчів зрівнявся.

Катастрофа

Віктор Скрипник ще за хвилину до гола випустив профільного опорника Челядіна замість атакувального Юрченка, а також освіжив Хрипчуком позицію центрбека. Це мало допомогти дотягнути до овертаймів – як мінімум. Втім, замість виконання завдання-мінімум сталося прикре фіаско.

Обидві команди після гола Степанюка нічого не створили. Матч дійсно міг перейти в додатковий час, однак на 86-й хвилині Діла забила максимально простий гол. Дзоценідзе при вільному ударі вибив м'яч у зону Пердути, а Гейл випередив Ігора й першим прийняв діагональ.

Далі він відтер фулбека корпусом та увірвався до штрафного. Ісенко вийшов на перехоплення, але не встиг. Тьєррі пробив повз нього. 3:1. Після цього Ковталюк міг забивати й четвертий, однак Ісенко врятував Ворсклу – хоча це і не мало жодного сенсу.

Шоковані полтавці спробували навалитись на ворота грузинів, але нічого не створили. Фінальний свисток зафіксував перемогу Діли з рахунком 3:1. Ворскла втретє поспіль завершує виступи в Лізі конференцій у першому ж раунді кваліфікації.