Динамо на своем официальном сайте сообщило о смерти фаната "бело-синих" Александра Товстенко.

Экс-футзалистка сборной Украины погибла на войне с Россией

Отмечается, что Александр служил в 118-й механизированной бригаде ВСУ, находился на "нуле" в Бахмуте, но вместе с собратьями был выведен оттуда.

Воина не стало 27 июля во время штурма позиций оккупантов к востоку от села Работино, что в Запорожской области.

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