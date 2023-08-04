Погиб фанат Динамо, который защищал Украину от российских оккупантов – он был на "нуле" под Бахмутом
08:00 - Читати українською
Очередная печальная весть пришла с фронта.
Динамо на своем официальном сайте сообщило о смерти фаната "бело-синих" Александра Товстенко.
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Отмечается, что Александр служил в 118-й механизированной бригаде ВСУ, находился на "нуле" в Бахмуте, но вместе с собратьями был выведен оттуда.
Воина не стало 27 июля во время штурма позиций оккупантов к востоку от села Работино, что в Запорожской области.
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