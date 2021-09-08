Нападник Борусії Д та збірної Норвегії Ерлінг Холанд ставить надвисокі вимоги перед собою.

"Я забиваю недостатньо багато голів. Я близький до одного голу за матч в середньому. Особисто я вважаю, що голів у мене має бути більше, ніж матчів", – наводить слова Холанда Goal з посиланням на TV2.

Хет-трик Холанда у відеоогляді матчу Норвегія – Гібралтар – 5:1

Зазначимо, що у матчі проти Гібралтару Ерлінг оформив хет-трик. Загалом, у складі збірної Норвегії форвард відзначився 12 голами в 15 матчах.

За дортмундську Борусію Холанд забиває у бажаному для себе режимі – в 5 поєдинках норвежець забив 6 разів та ще 3 рази асистував.

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