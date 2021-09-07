Відбулись поєдинки 6-го туру кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року у групах G і H. Звіт про матчі читайте на Футбол 24.

ЧС-2022, кваліфікація, 6-й тур

Група G

Нідерланди – Туреччина – 6:1

Голи: Классен, 1, Депай, 16, 38, 54, Тіль, 80, Мален, 90 – Ундер, 90+1

Вилучення: Сьоюнджу, 44 (друга жовта)

Норвегія – Гібралтар – 5:1

Голи: Торстведт, 23, Холанд, 27, 39, 90+1, Серлот, 59 – Стайч, 43

Чорногорія – Латвія – 0:0

Група H

Росія – Мальта – 2:0

Голи: Смолов, 10, Бакаєв, 84 (пен)

Словаччина – Кіпр – 2:0

Голи: Шранц, 55, Косцельнік, 78

Хорватія – Словенія – 3:0

Голи: Лівая, 33, Пашаліч, 66, Влашич, 90+4

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Одним із найцікавіших протистоянь вечора був матч Нідерландів і Туреччини. Шалена підтримка трибун погнала "ораньє" вперед. Команду ван Гала на 1 хвилині вивів вперед Деві Классен, який перед ударом шедеврально обстукався із Мемфіс Депаєм. Це треба бачити!

Вже за кілька хвилин Деві і Мемфіс обмінялись ролями – перший асистував, а другий забив. Цього разу вийшло менш ефектно. Форвард Барселони надолужив втрачене, відзначившись ще двічі. Це був дебютний хет-трик Депая за збірну. Туреччина виглядала ніяково, а вилучення Сьоюнджу і взагалі поставило хрест на будь-яких сподіваннях. Добили підопічних Гюнеша Тіль і Мален, але Ундер забив гол престижу (якщо це можна так назвати). Феєричні 6:1!

Норвегія на домашньому полі без проблем переграла Гібралтар. Майже все було вирішено у першому таймі. Норвежців вивів уперед Торстведт, а за кілька миттєвостей він ще й став асистентом, вивівши віч-на-віч з голкіпером Холанда – Ерлінг такі моменти вкрай рідко не реалізовує. Нестримний форвард наприкінці першої 45-хвилинки записав до свого активу другий м'яч. Гібралтар відповів голом, але щастя було недовгим. Серлот забив вчетверте, а Холанд, зрештою, оформив хет-трик і поставив крапку в зустрічі – 5:1.

Найменш результативним протистоянням групи G був матч між Чорногорією і Литвою, який завершився нульовою нічиєю. Після шести турів секстет очолювають Нідерланди, а другою йде Норвегія – в обох зараз по 13 очок.

У групі H два з трьох поєдинків завершились із рахунком 2:0: Росія з невеликими проблемами переграла Мальту, а Словаччині вдалось здолати Кіпр. Хорватія ж розгромила Словенію, забивши тричі без відповіді. Першу-другу сходинки продовжують ділити хорвати і росіяни, маючи в активі по 13 залікових балів.

Турнірна таблиця кваліфікаційних груп ЧС-2022