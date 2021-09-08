Хет-трик Холанда у відеоогляді матчу Норвегія – Гібралтар – 5:1
Група G
Норвегія – Гібралтар – 5:1
Голи: Торстведт, 23, Холанд, 27, 39, 90+1, Серлот, 59 – Стайч, 43
ЧС-2022, відбір: Нідерланди з хет-триком Депая знищили Туреччину, Холанд познущався з Гібралтару, тріумф Хорватії
Ерлінг Холанд блискуче провів перерву на міжнародні матчі. Норвежець у трьох поєдинках відвантажив суперникам п'ять голів, три з них – Гібралтару. Завдяки цьому скандинави разом із Нідерландами очолюють групу G.
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