"Я забиваю недостаточно много голов. Я близок к одному голу за матч в среднем. Лично я считаю, что голов у меня должно быть больше, чем матчей", – приводит слова Холанда Goal со ссылкой на TV2.

Хет-трик Холанда в видеообзоре матча Норвегия – Гибралтар – 5:1

Отметим, что в матче против Гибралтара Эрлинг оформил хет-трик. В общем, в составе сборной Норвегии форвард отметился 12 голами в 15 матчах.

За дортмундскую Боруссию Холанд забивает в желаемом для себя режиме – в 5 поединках норвежец забил 6 раз и еще 3 раза ассистировал.

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