Рекордний дубль Фаті у відеоогляді матчу Барселона – Леванте – 2:1

Барселона здолала Леванте в рамках 22 туру Прімери. До вашої уваги відео голів та найкращих моментів поєдинку.

Каталонці вже звично захопили контроль над м'ячем і влаштували натиск на ворота суперника. Атаки "блаугранас" були дуже гострими, однак відсутність Суареса залишається проблемою – Грізманн не може реалізувати свої моменти.

Барселона втримала важку перемогу над Леванте завдяки двом голам Фаті за хвилину та сейвам тер Штегена

Ситуацію взявся виправляти Фаті. Юний нападник Барселони став наймолодшим автором дубля в історії Прімери – тінейджеру вистачило двох хвилин. Барселона продовжила домінувати у другому таймі, здавалося, що підопічні Сетьєна спокійно втримають перемогу. Рочіна все ж встиг пробити тер Штегена у компенсований час, але на більше "жабенята" не спромоглися – 2:1.