"Важкувато тут перебувати місяць, думаю, у кожного "бачок підтікає". Готуємося, тренуємося, робочі моменти. Головне на зборах? Думаю, закласти фізичний фундамент, бути готовими до важких матчів чемпіонату.

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Головні вимоги Скрипника? Концентрація, терпіння, працьовитість і самовіддача на тренуваннях. Як проводимо вільний час? Карти, PlayStation і жарти. За карти головні – Юрченко, Іванісеня, Циганікс. Забирають гроші у дітей", – поділився Вернидуб у коментарі Футбольному формату.

До слова, Віталій провів 14 матчів у складі луганського клубу в поточному сезоні, не записавши до свого активу результативних дій.

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