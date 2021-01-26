"Тяжеловато здесь находиться месяц, думаю, у каждого "бачок подтекает". Готовимся, тренируемся, рабочие моменты. Главное на сборах? Думаю, заложить физический фундамент, быть готовыми к тяжелым матчам чемпионата.

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Главные требования Скрипника? Концентрация, терпение, трудолюбие и самоотдача на тренировках. Как проводим свободное время? Карты, PlayStation и шутки. По картам главные – Юрченко, Иванисеня, Циганикс. Забирают деньги у детей", – поделился Вернидуб в комментарии Футбольному формату.

К слову, Виталий провел 14 матчей в составе луганского клуба в текущем сезоне, не записав в свой актив результативных действий.

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