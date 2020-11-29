Юний оборонець отримав червону картку в матчі з Ворсклою на 82 хвилині та став наймолодшим гравцем киян в історії, якого вилучили в УПЛ, інформує Sport.ua.

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У день зустрічі Іллі було 18 років та 88 днів. За цим "показником" він обігнав Максима Коваля, "рекорд" якого тримався 8 років – кіпера вилучили у 2012-му, коли йому було 19 років і 153 дні. У своєрідний топ-5 ще входять Роман Зозуля, Олександр Шовковський та Ахмед Алібеков.

До слова, у поточному сезоні Ілля Забарний провів 9 поєдинків в українській першості. Його Динамо після 11-ти турів лідирує в УПЛ з відривом у 3 пункти від Шахтаря.

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