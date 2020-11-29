Гравці киян у матчі з Ворсклою / Фото ФК Динамо

"Біло-сині" здолали Ворсклу у непростому матчі з рахунком 2:0. Ця перемога дозволила відсвяткувати солідний ювелій команді Луческу.

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Як інформує офіційний сайт Динамо, це 350-та звитяга киян у домашніх матчах в рамках УПЛ. Перша перемога була зафіксована 7 березня 1992 року над Металістом з рахунком 2:1. Тоді команду тренував Анатолій Пузач.

Зауважимо, після 11-ти турів Динамо лідирує в УПЛ з 26 очками, Шахтар відстає на три пункти та йде другим, а Ворскла – третя.

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