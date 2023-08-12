В рамках программы дня в 1-м туре АПЛ 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2023/24, 1-й тур

Борнмут – Вест Хэм – 1:1

Голы: Соланке, 83 – Боуэн, 52

Брайтон – Лутон – 4:1

Голы: Марч, 36, Жоау Педру, 71 (пен), Адингра, 85, Фергюсон, 90+5 – Моррис, 81 (пен)

Эвертон – Фулхэм – 0:1

Гол: Б. Рид, 73

Шеффилд Юнайтед – Кристал Пэлас – 0:1

Гол: Эдуар, 50

Забарный вышел в основе Борнмута на матч против Вест Хэма, сыграв все 90 минут. Выступление Ильи в обороне стоит признать неоднозначным. С одной стороны, он проиграл три из четырех единоборств на земле и четыре из девяти в воздухе.

С другой – украинец не дал забить Майклу Антонио после навеса с углового на линию вратарской, да и в целом он завершил матч без грубых ошибок. При этом последние полчаса ему пришлось играть в четверке на позиции левого защитника.

Зато в работе на мяче Забарный выглядел мощно. Экс-динамовец стал лидером среди обеих команд по количеству касаний мяча (102) и по количеству пасов (96, 76 точных). 4 из 15 лонгболов Ильи нашли адресата, остальные были грамотными по замыслу. Одна из фирменных передач Забарного в первом тайме запустила ударную атаку (Соланке принял пас возле штрафной и сбросил под выстрел Бруксу мимо девятки).

Еще одну атаку Илья начал, сохранив мяч под давлением на своей половине и сбросив его на ход Керкезу. На 83-й же минуте украинец помог забить гол – именно он первым попытался протащить мяч вперед и именно он выиграл борьбу за ничейный мяч на чужой трети. После этого Забарный перевел сферу на правый фланг, где началась атака вторым темпом с дальним ударом Семеньо.

Мяч рикошетом от Соучека прилетел в ноги Соланке, которому осталось переиграть Ареола. Правда, этот гол только помог отыграться.

Счет же еще на 50-й минуте открыл Боуэн, который выполнил фантастический лонгшот в дальнюю девятку. Вины Забарного в этом эпизоде не было. В итоге, поединок завершился результативной ничьей.

Миколенко в матче против Фулхэма на поле не вышел, просидев всю игру в запасе. Вместо него позицию левого защитника закрывал Янг, однако ничего невероятного Эшли не продемонстрировал – с таким футболом ему будет непросто конкурировать против Виталия.

Эвертон выглядел активнее и гораздо острее. На 35-й минуте "ириски" даже гол забили усилиями Кина, но его не засчитали из-за фола в атаке. Во втором же тайме Паттерсон пробивал в перекладину.

Забить хотя бы один чистый гол мерсисайдцам так и не удалось, а вот Фулхэм свой шанс не упустил – Бобби Рид точным ударом с передачи Перрейры принес лондонцам минимальную победу.

В параллельном матче Брайтон учинил разгром Лутону. Новичок АПЛ долго сопротивлялся, хотя соперник вел по ударам со счетом 27:7 и наиграл на четыре ожидаемых гола. Удалось даже возродить интригу после 0:2 – гости отыграли один гол с пенальти на 81-й минуте. Впрочем, после этого "чайки" провели еще два мяча, установив окончательный счет. 4:1.

Другой новичок – Шеффилд Юнайтед – проиграл в родных стенах Кристал Пэласу. Поражение было минимальным, но таким же безапелляционным, как и у Лутона. Подопечные Роя Ходжсона разнесли соперника по всем параметрам.

Арсенал бил Ноттингем Форест в странном матче АПЛ – 2 шедевра, копия гола в ворота Украины, потеря звездного новичка