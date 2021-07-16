Захисник Динамо Ілля Забарний та голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін опинились у топ-80 юних гравців у 2021 році.

Забарний з Динамо та Трубін із Шахтаря увійшли до топ-80 номінантів на премію Golden Boy-2021, повідомляє Tuttosport.

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Відзначимо, що з початку в голосуванні брали участь 100 юних футболістів, а далі пройшли 80 найкращих. Розглядаються гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

Додамо, що офіційне оголошення переможця відбудеться 15 жовтня на гала-концерті в Турині. У минулому році переможцем став Ерлінг Холанд з Борусії Д.

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