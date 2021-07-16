Защитник Динамо Илья Забарный и голкипер Шахтера Анатолий Трубин оказались в топ-80 юных игроков в 2021 году.

Забарный из Динамо и Трубин из Шахтера вошли в топ-80 номинантов на премию Golden Boy-2021, сообщает Tuttosport.

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Отметим, что с начала в голосовании участвовали 100 юных футболистов, а дальше прошли 80 лучших. Рассматриваются игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

Добавим, что официальное объявление победителя состоится 15 октября на гала-концерте в Турине. В прошлом году победителем стал Эрлинг Холанд из Боруссии Д.

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