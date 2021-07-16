Найбільше у вартості після Євро-2020 виріс Забарний, який подорожчав на 5 млн євро за підсумками турніру – тепер захисник Динамо оцінюється в 11 млн, інформує Transfermarkt.

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На 2,5 млн євро зросла ціна Романа Яремчука та Георгія Бущана – 17,5 млн та 7,5 млн євро відповідно. Зінченко тепер оцінюється у 28 млн євро та максимально наблизився до лідера серед українців Руслана Маліновського, ціна якого залишилась незмінною – 30 млн євро. Артем Довбик завдяки своєму переможному голу додав у ціні на 500 тисяч євро.

Нагадаємо, збірна України дісталась до 1/4 фіналу Євро-2020, де була вибита Англією (0:4).

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