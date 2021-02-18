"Так, це не зовсім хороший результат. Ми могли вигравати та робили все для цього. Але не вийшло... Можемо як забити, так і пропустити – це все частина футболу.

Почуваюся добре. Пропустив гру з Олімпіком через травму, але вже відновився та готовий показувати свій максимум. Персонального завдання на цю гру не було. Не скажу, що хтось конкретний завдав багато клопоту, було важко грати з усіма. У Брюгге хороший підбір гравців, тому матч вийшов важкий.

Динамо – Брюгге – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Не сказав би, що бельгійці приїхали ослабленим складом. У Брюгге всі футболісти зіграні, можуть замінити один одного. У таких клубах, як Брюгге і Динамо, немає основних гравців, кожен повинен бути готовий замінити партнера.

У моменті з пропущеним м'ячем Бєсєдін тримав гравця. Напевно, не втримав, і так вийшло, що пропустили. Це ігровий момент. Не скажу, що це пов'язано з забитим нами голом. Так вийшло. У будь-якому випадку, ми хочемо забивати якомога більше.

Тренер після сказав, що необхідно було вигравати, на виїзді буде дуже складно. Але нічого, зараз потрібно готуватися до Десни та забувати цю гру. А вже коли прийде час підготовки до матчу з Брюгге, проаналізуємо сьогоднішню гру та зі свіжими силами будемо їхати здобувати перемогу", – цитує Забарного офіційний сайт Динамо.

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