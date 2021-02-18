"Да, это не совсем хороший результат. Мы могли выигрывать и делали все для этого. Но не получилось... Можем как забить, так и пропустить – это все часть футбола.

Чувствую себя хорошо. Пропустил игру с Олимпиком из-за травмы, но уже восстановился и готов показывать свой максимум. Персональной задачи на эту игру не было. Не скажу, что кто-то конкретный доставил много хлопот, было тяжело играть со всеми. У Брюгге хороший подбор игроков, поэтому матч получился тяжелый.

Динамо – Брюгге – 1:1 – видео голов и обзор матча

Не сказал бы, что бельгийцы приехали ослабленным составом. У Брюгге все футболисты сыграны, могут заменить друг друга. В таких клубах, как Брюгге и Динамо, нет основных игроков, каждый должен быть готов заменить партнера.

В моменте с пропущенным мячом Беседин держал игрока. Наверное, не удержал, и так получилось, что пропустили. Это игровой момент. Не скажу, что это связано с забитым нами голом. Так получилось. В любом случае мы хотим забивать как можно больше.

Тренер сказал, что необходимо было выигрывать, на выезде будет очень сложно. Но ничего, сейчас нужно готовиться к Десне и забывать эту игру. А уж когда придет время подготовки к матчу с Брюгге, проанализируем сегодняшнюю игру и со свежими силами будем ехать одерживать победу", – цитирует Забарного официальный сайт Динамо.

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