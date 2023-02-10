Найближчі тури англійської Прем'єр-ліги будуть починатися з добре знайомої процедури.

Клуби англійської еліти погодилися ставати на одне коліно перед матчами 23 та 24 турів, повідомляє ВВС.

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У попередні сезони акція No Room for Racism проводилась перед кожним поєдинком, проте з кампанії 2022/23 порядок змінили. Клуби АПЛ домовилися нагадувати про боротьбу з расизмом лише в особливих випадках. Такими обрали Суперкубок Англії, Boxing Day, 2 тури у жовтні і тепер чергова нагода.

Додамо, Ілля Забарний може дебютувати за Борнмут і долучитися до акції якраз найближчими вихідними. За клуби АПЛ виступають ще 4 українців – Зінченко (Арсенал), Миколенко (Евертон), Мудрик (Челсі) і Ярмолюк (Брентфорд).

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