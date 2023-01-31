Українські легіонери тішать нас не лише своєю грою. Самі того не бажаючи, вони примудряються створювати навколо себе непротрібний інформаційний шум.

Півзахисник Челсі Михайло Мудрик потрапив до скандалу, який сьогодні тиражували усі провідні британські медіа. Українця звинуватили у "расистських мотивах", помітивши на його сторінці у Тік-Ток старе відео. Довелося просити вибачення.

Мудрика можуть дискваліфікувати на 3 матчі – щодо українця розпочали розслідування

Пояснювати мотиви свого вчинку змушений був і хавбек Марселя Руслан Маліновський. Його обійми з росіянином Олександром Головіним викликали чимало обурень на тлі війни в Україні. Масла у вогонь підлила і дружина футболіста. Про це і не тільки дивіться у нашому новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".