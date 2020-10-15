"Кожен воротар, коли виручає – топ, коли не рятує – він стає не топом. Бущан хлопець скромний, він не звертає на це увагу. Повірте мені, що в подальшому він буде в кожному матчі доводити, що він сьогодні по праву є воротарем, якщо не номер один, то хоча б наближається до першого номера в країні. Думаю, якщо він буде так продовжувати, то на Євро складе гідну конкуренцію П'ятову.

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З Іспанією, особливо в другому таймі, Забарний показав, що він уже мужик і може грати на такому рівні. Але треба мати сміливість не тільки поставити гравця в таких матчах, а й, як Луческу, задіяти його у матчах Ліги чемпіонів. Тому тренери збірної повинні дякувати Містеру за те, що він їм дав можливість поставити і не боятися, що Забарний відіграє три матчі поспіль. І він відіграв. Він відіграв на досить високому рівні, але йому є куди рости", – сказав Ігор Суркіс у коментарі програмі Профутбол.

Нагадаємо, Георгій Бущан став головним героєм жовтневих матчів збірної України, здійснивши 20 сейвів лише у двох матчах Ліги націй проти Німеччини та Іспанії, а Ілля Забарний теж досить непогано проявив себе.

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