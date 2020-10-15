Голкіпер збірної України Георгій Бущан отримав відзнаку за виступ проти Іспанії у матчі 4-го туру Ліги націй.

Виступ Бущана був оцінений у 8,52 бали з максимальних 10, що дозволило українцю потрапити до команди з найкращих гравців 4-го туру Ліги націй.

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За версією WhoScored, із суперників збірної України до символічної збірної потрапив Кай Хаверц із Німеччини, а також Фройлер та Гаврановіч із Швейцарії. Найбільше представництво має Португалія – одразу 3 гравці. Польща має двох представників, а також до команди потрапив Люка Дінь із Франції.

Нагадаємо, Бущан став головним героєм жовтневих матчів збірної України, здійснивши 20 сейвів лише у двох матчах Ліги націй проти Німеччини та Іспанії.

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