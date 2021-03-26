"У нас, як завжди, тільки зіграли перший матч, а вже прикидаємо шанси. Найголовніший висновок після гри з французами такий, що збірній України до снаги боротися за перше місце в своїй групі. Відбірковий турнір тільки стартував, тому зараз якісь прогнози робити не варто. Хоча ніде правди діти, гра і результат від "синьо-жовтих" потішили. Це дозволяє з оптимізмом дивитися в майбутнє. Нічия з французами налаштовує на позитив, особливо з психологічної точки зору. Україна показала супернику, що з нею потрібно рахуватися.

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Можна виділяти всю команду, адже хтось більше діяв на оборону, хтось – на атаку. Миколенко, Шапаренко, Зінченко, Сидорчук, захист працював злагоджено. 18-річний Ілля Забарний грав як зрілий майстер, ватажок. Але якщо все ж потрібно обрати одне прізвище, то я б назвав Миколенка, який не програв у швидкості ні Павару, ні Коману, ні Мбаппе, який іноді зміщувався на його фланг, ні Дембеле, який вийшов на заміну. Віталій стримував все, що з'являлося у нього на фланзі, і не забував активно грати в атаку.

Після таких вдалих поєдинків, як з Францією, завжди присутня якась ейфорія. Але, впевнений, футболісти збірної України самі розуміють, що ще нічого не зроблено, вся боротьба попереду. Вважаю, що наставник зуміє налаштувати хлопців на потрібний лад, оскільки без майбутніх перемог в майбутніх поєдинках, нічия з французами втратить будь-який сенс", – заявив Венглинський у коментарі Команда№1.

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