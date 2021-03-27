"В матче с Францией украинская сборная играла по схеме в три защитника. Имел такой опыт раньше? Нет, это было впервые. Тренеры объяснили, как надо действовать и во время атаки, и при обороне.

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Задача на поле? Я должен был страховать правую и центральную зоны. Французы все время вырывались за спину, поэтому нужно было оставить для них как можно меньше пространства. Справился ли с задачей? Французы несколько раз меня перехитрили и отрезали. Это из-за нехватки опыта и волнения", – цитируют Забарного Факти.

Напомним, сборная Украины выстояла в поединке с французами, сыграв вничью (1:1). Уже завтра, 28 марта, подопечных Шевченко ожидает противостояние с Финляндией, матч на НСК Олимпийский начнется в 21:45.

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