"Я весь цей час готувався, навіть коли не тренувався з командою. І весь час чекав на цей момент. Вважаю, що перший збір пройшов добре. Як і другий, який ще не завершився.

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На другому зборі більше матчів, набираємо форму через ігрову практику – для футболіста це найкраще. Ще є час до першого матчу. Упевнений, що і я, і вся команда підійдемо до першої гри в оптимальних кондиціях.

Мої конкуренти – Супряга, Русин, Ванат – усі вони хороші футболісти. З ними цікаво працювати, конкурувати.

Уже кінець другого збору, тому хочеться додому. Трохи важко. Іноді навіть іскри летять. Але це робота і ми намагаємося виконувати її на всі сто відсотків і викладатися під час кожної тренувальної гри", – цитує Бєсєдіна офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, 24-річний форвард відбув дискваліфікацію за провалений допінг-тест після матчу групового етапу ЛЄ проти Мальме у листопаді 2019-го. Йому загрожувало 4 роки дискваліфікації, але зрештою було ухвалено рішення відсторонити Артема на один рік від участі у змаганнях. Нападник вже взяв участь у товариських матчах Динамо на зборах, проте голами не відзначався.

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