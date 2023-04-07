Український захисник Борнмута Ілля Забарний може потрапити до основного складу на матч проти Лестера.

Основний захисник "вишень" Маркос Сенесі отримав пошкодження підколінного сухожилля. Борнмут проведе додаткові обстеження, щоб оцінити ступінь травми, але мало шансів, що він зіграє в найближчому матчі.

Як повідомляє Кріс Темпл, головний тренер команди Гері О'Ніл розглядає можливість випустити з перших хвилин захисника Іллю Забарного в матчі проти Лестера.

#AFCB will make a late check on defender Marcos Senesi (hamstring) ahead of trip to #LCFC tomorrow. GON told me he’d have no reservations about starting Illya Zabarnyi if required. — Kris Temple (@kristemple) April 7, 2023

Нагадаємо, що українець дебютував в минулому турі в матчі проти Брайтона. Він вийшов на поле на 85 хвилині. Забарний запам'ятався тим, що у компенсований час саме з-під нього Енсісо забив другий гол у ворота Борнмута.

"Вишеньки" зіграють проти Лестера у 30 турі АПЛ. Зустріч запланована на суботу, 8 квітня. Початок матчу о 17:00 за київським часом.