Украинский защитник Борнмута Илья Забарный может попасть в основной состав на матч против Лестера.

Основной защитник "вишен" Маркос Сенеси получил повреждение подколенного сухожилия. Борнмут проведет дополнительные обследования для оценки степени травмы, но мало шансов, что он сыграет в ближайшем матче.

Как сообщает Крис Темпл, главный тренер команды Гэри О'Нил рассматривает возможность выпустить с первых минут защитника Илью Забарного в матче против Лестера.

#AFCB will make a late check on defender Marcos Senesi (hamstring) ahead of trip to #LCFC tomorrow. GON told me he’d have no reservations about starting Illya Zabarnyi if required. — Kris Temple (@kristemple) April 7, 2023

Напомним, что украинец дебютировал в прошлом туре в матче против Брайтона. Он вышел на поле на 85-й минуте. Забарный запомнился тем, что в компенсированное время из-под него Энсисо забил второй гол в ворота Борнмута.

"Вишенки" сыграют против Лестера в 30 туре АПЛ. Встреча запланирована на субботу, 8 апреля. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.