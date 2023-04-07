Забарный получил неожиданный шанс дебютировать в старте Борнмута
Украинский защитник Борнмута Илья Забарный может попасть в основной состав на матч против Лестера.
Основной защитник "вишен" Маркос Сенеси получил повреждение подколенного сухожилия. Борнмут проведет дополнительные обследования для оценки степени травмы, но мало шансов, что он сыграет в ближайшем матче.
Как сообщает Крис Темпл, главный тренер команды Гэри О'Нил рассматривает возможность выпустить с первых минут защитника Илью Забарного в матче против Лестера.
Напомним, что украинец дебютировал в прошлом туре в матче против Брайтона. Он вышел на поле на 85-й минуте. Забарный запомнился тем, что в компенсированное время из-под него Энсисо забил второй гол в ворота Борнмута.
"Вишенки" сыграют против Лестера в 30 туре АПЛ. Встреча запланирована на субботу, 8 апреля. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.