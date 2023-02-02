З приходом Іллі Забарного українські любителі Fantasy отримали ще одного цікавого гравця для вибору.

Новачка Борнмута вже додали у склади на офіційному сайті віртуальної забави. Забарного оцінили у 4,5 мільйони ігрової валюти. Це найбільша ціна серед захисників Борнмута (стільки ж коштують Сенесі та інший січневий новачок Вінья).

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Втім, серед українців це майже найскромніший цінник. Дешевший лише Віталій Миколенко (4,3 млн), який став жертвою жахливих результатів Евертона. Молодого хавбека Брентфорда Єгора Ярмолюка оцінили у ті ж 4,5 млн, Олександр Зінченко коштує рівно 5 млн, а Михайло Мудрик найдорожчий не лише у реальному світі. У Fantasy вінгера Челсі може придбати будь-хто за уявні 7 млн.

Щоправда, у перші тижні Забарний навряд буде дуже популярний серед гравців Fantasy. Борнмут має з відривом найгіршу оборону АПЛ, а 20-річний українець ще й ризикує поки не потрапляти до основного складу "вишень".

Основна мета учасників Fantasy – зібрати максимально ефективну команду з 15 футболістів за фіксовану суму (в АПЛ вона складає умовні 100 млн). Гравцям нараховують бали за "сухі" матчі, голи, асисти тощо.

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