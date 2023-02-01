Забарний став жертвою неуважності Борнмута – клуб АПЛ переплутав новачка з іншою екс-зіркою Динамо
Борнмут ще не встиг детально вивчити Іллю Забарного, якого придбав у Динамо за серйозні гроші.
Прес-служба "вишень" у клубному TikTok хотіла заінтригувати вболівальників, проте все завершилося курйозом.
Забарний визначився з ігровим номером у Борнмуті
Працівники Борнмута підготували фотонарізку, в якій Забарний протистоїть різним зіркам світового футболу. Все дуже весело і яскраво, але на одному кадрі з Мессі бореться не Ілля, а його колишній одноклубник Віктор Циганков (перейшов з Динамо у іспанську Жирону). Коментатори активно висміюють клуб АПЛ за неуважність.
Нагадаємо, Борнмут заплатив за центрбека Динамо 25 млн фунтів, ще 5 млн передбачені бонусами. Забарний може дебютувати і змусити англійців краще запам'ятати його 4 лютого – гостьовий матч проти Брайтона в рамках АПЛ.
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