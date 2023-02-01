Борнмут ще не встиг детально вивчити Іллю Забарного, якого придбав у Динамо за серйозні гроші.

Прес-служба "вишень" у клубному TikTok хотіла заінтригувати вболівальників, проте все завершилося курйозом.

Забарний визначився з ігровим номером у Борнмуті

Працівники Борнмута підготували фотонарізку, в якій Забарний протистоїть різним зіркам світового футболу. Все дуже весело і яскраво, але на одному кадрі з Мессі бореться не Ілля, а його колишній одноклубник Віктор Циганков (перейшов з Динамо у іспанську Жирону). Коментатори активно висміюють клуб АПЛ за неуважність.

World class stuff from the @afcbournemouth media team again!



This time relating to their TikTok reveal video for new signing Illya Zabarnyi



Safe to say the 20 year old has got tonnes of experience playing against world class opposition pic.twitter.com/WccMkERP0v — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 1, 2023

Нагадаємо, Борнмут заплатив за центрбека Динамо 25 млн фунтів, ще 5 млн передбачені бонусами. Забарний може дебютувати і змусити англійців краще запам'ятати його 4 лютого – гостьовий матч проти Брайтона в рамках АПЛ.

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