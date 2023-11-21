Захисник збірної України Ілля Забарний поділився емоціями після матчу проти збірної Італії у відборі до Євро-2024.

Пенальті на Мудрику? Я, щиро кажучи, не бачив цей момент. Здавалося, що було, але арбітр ухвалив таке рішення. Я думаю, що це 50 на 50. Але пенальті не поставили, таке буває.

Україна – Італія: відео непризначеного пенальті та огляд матчу відбору на Євро-2024

Я сподівався, що суддівство буде нормальним. Може, іноді здавалося, що суддя допомагає італійцям, але чогось серйозного я не бачив.

Фантастична підтримки трибун. Дуже емоційний момент, коли бачиш українські прапори, як люди підтримують збірну. Я розумію, що всі хочуть, щоби ми грали на наших стадіонах. Але дуже важливо, що люди мають можливість прийти та підтримати команду. Дякую вболівальникам", – цитує Забарного Sport.ua.

Нагадаємо, збірна України зіграла в нічию з національної командою Італії (0:0) в матчі відбору до Євро-2024. Тепер підопічні Сергія Реброва чекають плей-оф Ліги націй. Італійці напряму кваліфікувалися на чемпіонат Європи, обійшовши "синьо-жовтих" за додатковими показниками.

Україна дала бій, але пропустила Італію на Євро-2024 – суддя на останніх хвилинах вкрав у Мудрика пенальті