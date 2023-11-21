Забарний – про пенальті на Мудрику в матчі Україна – Італія: Я сподівався, що суддівство буде нормальним
Пенальті на Мудрику? Я, щиро кажучи, не бачив цей момент. Здавалося, що було, але арбітр ухвалив таке рішення. Я думаю, що це 50 на 50. Але пенальті не поставили, таке буває.
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Я сподівався, що суддівство буде нормальним. Може, іноді здавалося, що суддя допомагає італійцям, але чогось серйозного я не бачив.
Фантастична підтримки трибун. Дуже емоційний момент, коли бачиш українські прапори, як люди підтримують збірну. Я розумію, що всі хочуть, щоби ми грали на наших стадіонах. Але дуже важливо, що люди мають можливість прийти та підтримати команду. Дякую вболівальникам", – цитує Забарного Sport.ua.
Нагадаємо, збірна України зіграла в нічию з національної командою Італії (0:0) в матчі відбору до Євро-2024. Тепер підопічні Сергія Реброва чекають плей-оф Ліги націй. Італійці напряму кваліфікувалися на чемпіонат Європи, обійшовши "синьо-жовтих" за додатковими показниками.
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