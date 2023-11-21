Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился эмоциями после матча против сборной Италии в отборе к Евро-2024.

"Пенальти на Мудрике? Я, честно говоря, не видел этот момент. Казалось, что было, но арбитр принял такое решение. Я думаю, что это 50 на 50. Но пенальти не поставили, такое бывает.

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Я надеялся, что судейство будет нормальным. Может, иногда казалось, что судья помогает итальянцам, но чего-то серьезного я не видел.

Фантастическая поддержка трибун. Очень эмоциональный момент, когда видишь украинские флаги, как люди поддерживают сборную. Я понимаю, что все хотят, чтобы мы играли на наших стадионах. Но очень важно, что люди могут прийти и поддержать команду. Спасибо болельщикам", – цитирует Забарного Sport.ua.

Напомним, сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Италии (0:0) в матче отбора к Евро-2024. Теперь подопечные Сергея Реброва ждут плей-офф Лиги наций. Итальянцы напрямую квалифицировались на чемпионат Европы, обойдя "сине-желтых" по дополнительным показателям.

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