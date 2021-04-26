Після опитування фахівців, які входять до експертної ради УПЛ, найкращим гравцем 23-го туру було визнано 18-річного захисника Динамо Іллю Забарного, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Чемпіонська розгромна перемога киян у відеоогляді матчу Динамо – Інгулець – 5:0

За підсумком голосування оборонець "біло-синіх" випередив свого одноклубника Віктора Циганкова, нападника Олександрії Дмитра Шастала і голкіпера Львова Олександра Ільющенкова.

Нагадаємо, Динамо напередодні розгромило Інгулець з рахунком 5:0 і достроково стало чемпіоном України. Саме Забарний відкрив рахунок у матчі вже на четвертій хвилині, записавши до свого активу дебютний гол за "біло-синіх". За три тури до фінішу кияни випереджають Шахтар на 13 пунктів.

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