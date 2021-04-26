После опроса специалистов, которые входят в экспертный совет УПЛ, лучшим игроком 23-го тура был признан 18-летний защитник Динамо Илья Забарный, сообщает официальный сайт УПЛ.

Чемпионская разгромная победа киевлян в видеообзоре матча Динамо – Ингулец – 5:0

По итогам голосования защитник "бело-синих" опередил своего одноклубника Виктора Цыганкова, нападающего Александрии Дмитрия Шастала и голкипера Львова Александра Ильющенкова.

Напомним, Динамо накануне разгромило Ингулец со счетом 5:0 и досрочно стало чемпионом Украины. Именно Забарный открыл счет в матче уже на четвертой минуте, записав в свой актив дебютный гол за "бело-синих". За три тура до финиша киевляне опережают Шахтер на 13 пунктов.

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