"Футбольний клуб Реал Мадрид шкодує, що президент Федерації футболу Франції зробив ці прикрі заяви про Зінедіна Зідана, одну з найбільших легенд світового спорту. Ці слова означають неповагу до однієї з фігур, якими найбільше захоплюються футбольні фанати у всьому світі, і наш клуб чекає на негайні вибачення.

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Зінедін Зідан, чемпіон світу та Європи, захищав честь своєї країни. Він представляє цінності спорту та демонстрував це протягом усієї своєї професіональної кар'єри гравця та тренера", – йдеться у повідомленні прес-служби Реала.

Також засудила Ноеля Ле Гре міністерка спорту Франції Амелі Кастера: "Знову неприйнятні слова з ганебною неповагою, яка ранить усіх нас, стосовно легенди футболу та спорту. "Президент" федерації не може так казати. Потрібні вибачення для Зізу".

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