"Вікторе, якщо ти звернеш увагу на Олександрію, то у команди одна із найшвидших контратак цього року. Якби ти, Вікторе, подивився, то олександрійці на виїзді обіграли Шахтар та Зорю, а переможний гол від Динамо пропустили лише на 95-й хвилині. Тому хочу підтвердити слова Кучука: "Браво, команда".

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У нас 9 людей із COVID-19, Борячук та Федорчук за день до матчу з Олександрією провели перше тренування за 2,5 тижні. Розповідати нам у цій критичній ситуації, що ми мали бігти вперед... Можливо, тобі варто півроку попрацювати тренером та показати нам, як це робиться. А не розказувати.

Ви запропонували нам та Інгульцю помінятися місцями з Металістом, у вашій передачі звучать слова, що це чемпіонат аграріїв. Хлопці, ви цим аграріям пам'ятники ставити мусите. Ці аграрії, які з ранку до ночі тяжко працюють на полях, 90% усіх грошей несуть не додому, а у футбол. А ви кажете, що в УПЛ колгоспники грають. Ви щось переплутали, друзі. Або зробіть собі чемпіонат із 3-4 команд і грайте. Подивимося, що ви награєте у цьому чемпіонаті.

Ви маєте право критикувати, але маєте говорити про дві сторони медалі. Ви платите 200 тисяч доларів за телепул та хочете отримати картинку, як в Англії. Ви нічого не переплутали, хлопці? В Англії картинка коштує 5 мільярдів фунтів за 3 роки. У Польщі річний бюджет телепулу складає 78 мільйонів доларів, це по 4 333 000 на команду. А в нас команда отримує 200 тисяч, а бюджет із телепулу становить в командах 25-30%. Тобто, з того, що ви нам платите, має складатися бюджет клубів. 600 000 доларів на 12 місяців. А це виїзди, готелі, харчування, зарплата футболістів, персоналу та тренерів. Ви хочете за 60 тисяч доларів отримати продукт? За три рублі ви не купите московську ковбасу, за три рублі ви отримаєте їжу для собак. І це не факт. Про це треба говорити, а не про те, що Металісту треба поміняти місцями з Інгульцем, Колосом, Рухом. Хто там вам ще не подобається. Ми можемо замінитись, можемо зробити свій чемпіонат аграріїв. Подивимося, хто що награє.

Я хотів би звернутися до всіх президентів клубів УПЛ і зробити як в Англії – відмовитися від цих копійок і подачок і показати, що ми і без них можемо жити. А тоді подивимося, може, і з'явиться хтось гідний, який дасть гідні гроші нашій гідній лізі", – сказав Козловський у коментарі клубному YouTube-каналу.

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