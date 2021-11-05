"Виктор, если ты обратишь внимание на Александрию, то у команды одна из самых быстрых контратак в этом году. Если бы ты, Виктор, посмотрел, то александрийцы на выезде обыграли Шахтер и Зорю, а победный гол от Динамо пропустили лишь на 95-й минуте. Поэтому хочу подтвердить слова Кучука: "Браво, команда".

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У нас 9 человек с COVID-19, Борячук и Федорчук за день до матча с Александрией провели первую тренировку за 2,5 недели. Рассказывать нам в этой критической ситуации, что нам надо было бежать вперед... Возможно, тебе стоит полгода поработать тренером и показать нам, как это делается. А не рассказывать.

Вы предложили нам и Ингульцу поменяться местами с Металлистом, в вашей передаче звучат слова, что это чемпионат аграриев. Ребята, вы этим аграриям памятники ставить должны. Эти аграрии, с утра до ночи тяжело работающие на полях, 90% всех денег несут не домой, а в футбол. А вы говорите, что в УПЛ колхозники играют. Вы что-нибудь перепутали, друзья. Или сделайте себе чемпионат по 3-4 командам и играйте. Посмотрим, что вы наиграете в этом чемпионате.

Вы имеете право критиковать, но говорите о двух сторонах медали. Вы платите 200 тысяч долларов за телепул и хотите получить картинку, как в Англии. Вы ничего не перепутали, ребята? В Англии картинка стоит 5 млрд фунтов за 3 года. В Польше годовой бюджет телепула составляет 78 миллионов долларов, это по 4 миллиона 333 тысячи на команду. А у нас команда получает 200 тысяч, а бюджет с телепула составляет 25-30% бюджетов клубов. То есть из того, что вы нам платите, должен состоять бюджет клубов. 600 тысяч долларов на 12 месяцев. А это выезды, гостиницы, питание, зарплата футболистов, персонала и тренеров. Вы хотите за 60 тысяч долларов получить продукт? За три рубля вы не купите московскую колбасу, за три рубля вы получите еду для собак. И то не факт. Об этом нужно говорить, а не о том, что Металлисту нужно поменять местами с Ингульцем, Колосом, Рухом. Кто там вам не нравится. Мы можем поменяться, можем сделать свой чемпионат аграриев. Посмотрим, кто что наиграет.

Я хотел бы обратиться ко всем президентам клубов УПЛ и сделать как в Англии – отказаться от этих копеек и подачек и показать, что мы и без них можем жить. А тогда посмотрим, может, и появится кто-то достойный, кто даст достойные деньги нашей достойной лиге", – сказал Козловский в комментарии клубному YouTube-каналу.

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