"За Десну Київ уболівати не будемо": ультрас чернігівців пояснили побиття керівника стадіону
Прихильник чернігівського клубу Богдан Дементов розповів, що стало причиною радикальних дій щодо нового директора стадіону ім. Гагаріна Олександра Овчаренка.
"Нам стало відомо, що нове керівництво стадіону імені Гагаріна вирішило почати свою роботу з того, щоб вигнати з арени футбольний клуб Десна. Клуб, завдяки якому, по суті, існує цей стадіон. Ви хочете перетворення Десни в Олімпік, клуб без міста? Але у Олімпіка хоч є на те причини, а ви хочете позбавити Чернігів футбольного клубу через принципи? За Десну Київ ми вболівати не будемо, Десна – це Чернігів!
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Тому просимо нового керівника стадіону озвучити чітку позицію, як він бачить подальший розвиток ситуації і чи гарантує підтримку футболу на стадіоні. Ми вже проходили етап, коли Олександр Овчаренко був директором арени, майже 10 років він керував стадіоном, і що він за цей період зробив для футболу? Ні бази, ні умов для тренувань, ні ігрового поля. Зате, будинок собі збудував і машини міняв регулярно. Людина, яка просто не любить футбол не може управляти стадіоном, на якому футбольна команда – головний актив.
Ми вдячні клубу Десна, який зробив поле такої якості на стадіоні імені Гагаріна, і підтримує його в такому стані. Ми любимо наш клуб, ми любимо наше місто, ми впевнені, що чернігівська Десна ще багато років буде радувати жителів нашого краю", – написав представник ультрас у Facebook.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 24 листопада, близько 30 осіб прийшли до кабінету в.о директора стадіону Овчаренка, вивели його на вулицю, закинули у сміттєвий бак та розбили йому голову. Все це супроводжувалось нецензурною лексикою.
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