"Нам стало відомо, що нове керівництво стадіону імені Гагаріна вирішило почати свою роботу з того, щоб вигнати з арени футбольний клуб Десна. Клуб, завдяки якому, по суті, існує цей стадіон. Ви хочете перетворення Десни в Олімпік, клуб без міста? Але у Олімпіка хоч є на те причини, а ви хочете позбавити Чернігів футбольного клубу через принципи? За Десну Київ ми вболівати не будемо, Десна – це Чернігів!

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Тому просимо нового керівника стадіону озвучити чітку позицію, як він бачить подальший розвиток ситуації і чи гарантує підтримку футболу на стадіоні. Ми вже проходили етап, коли Олександр Овчаренко був директором арени, майже 10 років він керував стадіоном, і що він за цей період зробив для футболу? Ні бази, ні умов для тренувань, ні ігрового поля. Зате, будинок собі збудував і машини міняв регулярно. Людина, яка просто не любить футбол не може управляти стадіоном, на якому футбольна команда – головний актив.

Ми вдячні клубу Десна, який зробив поле такої якості на стадіоні імені Гагаріна, і підтримує його в такому стані. Ми любимо наш клуб, ми любимо наше місто, ми впевнені, що чернігівська Десна ще багато років буде радувати жителів нашого краю", – написав представник ультрас у Facebook.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 24 листопада, близько 30 осіб прийшли до кабінету в.о директора стадіону Овчаренка, вивели його на вулицю, закинули у сміттєвий бак та розбили йому голову. Все це супроводжувалось нецензурною лексикою.

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