У Чернігові 24 листопада близько 10 години ранку приблизно 30 осіб прийшли до кабінету в.о. директора стадіону імені Гагаріна Олександра Овчаренка, вивели його на вулицю, закинули чоловіка у сміттєвий бак та розбили йому голову, повідомляє Суспільне Спорт.

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Зазначається, що люди прийшли із символікою Десни, на адресу Олександра Овчаренка вигукували нецензурні гасла – "У**буй звідси", тощо. Чоловіків організовано привезли та вивезли зі стадіону на автівках.

Нагадаємо, Олександра Овчаренка призначили в.о. директора стадіону імені Гагаріна 18 листопада. У той же день представники ультрас Десни розмістили у соцмережах повідомлення про те, що з приходом нового керівника Десні можуть заборонити проводити на стадіоні домашні матчі. Сам Олександр Овчаренко ці звинувачення відкинув.

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